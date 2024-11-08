中国外務省は習近平国家主席が、11月13日からペルーとブラジルを訪問すると発表しました。中国外務省は、習主席が11月13日からペルーを訪問してAPEC＝アジア太平洋経済協力会議に参加し、17日からはブラジルを訪問しG20＝主要20カ国・地域の首脳会議に参加すると発表しました。石破首相も、APECとG20出席のため南米を訪問する予定で、日本政府は首相就任後初めてとなる、習主席との首脳会談を行う方向で調整しています。首脳会談で