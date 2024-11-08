梅雨時期のある日、行き場のない犬猫を保護し、新しい飼い主へと繋げる静岡県の保護団体・アニマルフォスターペアレンツに、同じく犬猫の保護に尽力するボランティア仲間から、ある相談が持ちかけられました。【写真】とにかく人懐っこい性格です「ある秋田犬の飼い主が高齢になり入院。行き場を失う格好になった秋田犬を引き取ってもらえないか？」というものでした。「ワンオーナードッグ」の秋田犬に少しの不安が…相談を受けた