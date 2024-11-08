税関総署が7日に発表した最新データによると、2024年1-10月には、中国の物品貿易の輸出入総額が前年同期比5．2％増の36兆200億元（約756兆4200億円）に上り、全体的に安定した成長を維持した。うち輸出は同6．7％増の20兆8000億元、輸入は同3．2％増の15兆2200億元、貿易黒字は同17．6％増の5兆5800億元だった。全体的に見ると、1-10月の中国の物品貿易の輸出入には、▽一般貿易と加工貿易が輸出入共に増加▽ASEAN、欧州連合（EU）