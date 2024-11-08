ものづくりの分野で卓越した技能を持つ人を国が表彰する「現代の名工」に、大仙市の北日本花火興業の花火師・今野義和さんが選ばれました。「花火製造の精密さ」や「音楽と花火の融合」＝「創造花火」が高く評価されました。1発1発の花火に込める思いを取材しました。「現代の名工」に選ばれた大仙市の花火師・今野義和さん。県内の花火師では3人目の受賞です。今野義和さん「花火っていうのはお客様に見せるものですから、そうい