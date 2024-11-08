◇フィギュアスケートGPシリーズ第4戦NHK杯第1日（2024年11月8日東京・国立代々木競技場）男子SPが行われ、22年北京五輪銀メダルで今季GP初戦を迎えた鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が今季自己ベストとなる105・70点をマークした。冒頭の4回転サルコーを着氷。続く4回転―3回転の連続トーループ、後半のトリプルアクセルも降りた。その後も滑らかなスケーティングを披露し、演技後は両手でガッツポーズ。コストナ