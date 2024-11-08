スプリンターズＳ１２着のマッドクール（牡５歳、栗東・池添学厩舎、父ダークエンジェル）は、阪神Ｃ・Ｇ２（１２月２１日、京都・芝１４００メートル）に向かうことが分かった。１１月８日、サンデーサラブレッドクラブがホームページで発表した。今年の高松宮記念でＧ１初制覇。スプリントＧ１の春秋連覇を狙ったが、前走は敗れた。現在は滋賀・ノーザンファームしがらきにて放牧中。