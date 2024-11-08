花江峡谷大橋、最初の鋼製トラス梁のつり上げ完了中国貴州省【新華社貴陽11月8日】中国貴州省貞豊県で建設が進む花江峡谷大橋で4日午後、ケーブルクレーンが重さ約215トンの最初の鋼製トラス梁を所定の位置まで正確につり上げた。大橋の施工は新たな段階に入り、来年の開通と営業開始に向け基礎を固めた。鋼製トラス梁のつり上げ作業は、橋の主要構造の施工における要となる。現在の施工計画によると、同大橋は来年の春節（