アメリカの民間宇宙企業SpaceX（スペースX）は2024年11月7日、同社が開発中の新型ロケット「Starship（スターシップ）」による無人での第6回飛行試験を早ければ日本時間2024年11月19日に実施すると発表しました。打ち上げ時間帯は日本時間7時0分〜7時30分で、これまで通り発射の30分ほど前からライブ配信も予定されています。Starshipとは？【▲ 第5回飛行試験で打ち上げられたSpaceXの新型ロケット「Starship（スターシップ）」（