東京のJR新大久保駅で線路に落ちた日本人を助けようとして2001年に亡くなったイ・スヒョンさんの母親が、日本政府から勲章を受け取る。【写真】21歳の若さで亡くなった韓国アイドル韓国メディア『聯合ニュース』によると、駐韓日本大使館は11月8日、日本政府が最近、2024年秋季の外国人叙勲（旭日双光章）の受章者としてシン・ユンチャンLSHアジア奨学会名誉会長を選定したと発表した。日本外務省の「外国人叙勲受章者名簿」の「令