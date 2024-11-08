進学会ホールディングス [東証Ｓ] が11月8日大引け後(17:30)に決算を発表。25年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常損益は4.5億円の赤字(前年同期は9.8億円の赤字)に赤字幅が縮小した。 併せて、通期の同損益を従来予想の0.1億円の黒字→0.2億円の黒字(前期は13.2億円の赤字)に66.7％上方修正した。 会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常損益は4.8億円の黒字(