殺傷能力のある改造銃6丁と、模造銃1丁を所持していたとして、広島県警は8日、警察署勤務の男性巡査部長（46）を銃刀法違反の疑いで書類送検し、発表した。巡査部長は「所持していたことに間違いない」と容疑を認めているという。巡査部長は改造したモデルガンの販売もしていたといい、県警は同日、停職6カ月の懲戒処分とした。巡査部長は依頼退職した。監察官室によると、巡査部長は3月12日、同県福山市の自宅で改造拳銃6丁と