美しい湖畔の景色で知られ、高級保養地として名高いイタリア北部「コモ湖」の空気を詰めた缶が10月から売り出された。CNNが報じている。イタリア北部のコモ湖で2022年7月、湖畔に集まる人たち=ロイター販売を始めたのは、コモ湖周辺の観光促進に取り組む通信会社「ItalyComunica」。1缶400ミリリットルで値段は11ドル（約1600円）。周辺の店舗で売り出した。公式サイトでは、「世界で最も美しい湖の純粋な空気」が入っており