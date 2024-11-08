磯村勇斗（32）が8日、都内で行われたVOGUE JAPAN主催「THE ONES TO WATCH 2024」受賞記者会見に登壇。自分にご褒美をあげるとしたら？と聞かれ「四つ葉のクローバーとか…」と答えた。「THE ONES TO WATCH 2024」は、今年を彩った才能あふれる表現者や目覚ましい活躍を見せたニューカマー、キャリアにおける大きな転機、飛躍を迎えるなど多ジャンルで活躍するアイコニックな人々を称える特集。磯村は、韓国のグループ2PMのオク