映画監督の福田雄一氏が8日、自身のX（旧Twitter）で俳優の小栗旬や岡田将生らとの楽しい夜を振り返った投稿が話題を呼んでいる。福田監督は「昨夜、何年もぶりに小栗旬から呼び出しLINEが来て、俺、酒飲まないし、今日から舞台稽古だし、本当にイヤで」と語り始め、酒を飲む気がなかったものの、小栗からの誘いに応じたことを明かした。続けて「仕方なく行ったら岡田将生くんとムロ（ツヨシ）くんもいて」と、久しぶりに再会した