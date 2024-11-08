[バンコク ８日 ロイター] - タイのペートンタン首相は８日、国立防衛大学で演説し、経済・技術を巡る米中対立の影響も含め、安全保障上の脅威に対応するため、新たなデジタル政策を推進すると述べた。「２０３０年までにデジタル経済が国内総生産（ＧＤＰ）の３０％を占めるよう政策を加速する」とし、これによりサイバーセキュリティーも強化できると述べた。また、人工知能（ＡＩ）を活用した農業部門の向上や対中輸出の拡