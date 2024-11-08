お笑いコンビ・ダウンタウンの松本人志が自身の女性問題を報じた「週刊文春」の発行元・文藝春秋などに名誉を毀損されたとして損害賠償などを求めた訴訟について裁判を終結したと8日、発表された。松本の所属事務所・吉本興業が同日、松本人志の代理人弁護士より「裁判を終結した旨の連絡を受けました」と公式サイトで明かした。 【写真】2022年、御堂筋に登場したダウンタウンの松本人志と浜田雅功 また、訴訟終結に関して