立憲民主党の衆院委員長候補与野党は8日の衆院各派協議会で、衆院選での与党過半数割れを受けた委員長と審査会長ポストの配分を確定した。立憲民主党は政治改革特別委員長と法務委員長を確保。政治資金規正法の再改正や選択的夫婦別姓導入の審議促進を狙う。憲法審査会長も割り当てられ、枝野幸男元代表が就く。自民党が目指す憲法改正論議に影響が出る可能性がある。立民は予算委員長に続き重要ポストを得て、国会審議で石破政