東宝が商標登録を出願したシン・ゴジラ「第4形態」の人形（特許情報プラットフォームより）映画「シン・ゴジラ」に登場するゴジラの「第4形態」について、知財高裁（宮坂昌利裁判長）は8日までに、「立体商標」と認めなかった特許庁の審決を取り消した。製作・配給元「東宝」の主張を認めた。10月30日付。企業は自社の商品を他社のものと区別するため、文字や絵などの平面のデザインに限らず立体も商標登録できる。登録には、