加茂市は、“加茂のタイガーマスク”と名乗る人物から現金１６０万円が市役所に届いたと８日、発表しました。加茂市によりますと７日の午後１時半頃、代理人の男性が市役所を訪れ、現金１６０万円の入った包みを届け「加茂市の子どもたちたちのために使ってほしい」というメッセージを伝え寄付したということです。加茂のタイガーマスクと名乗る人物から市役所に現金が届くのは初めてということです。届いた現金