「SOCCER MEDICAL CAMP」はJFAソーシャルバリューパートナーであるニチバン株式会社と公益財団法人日本サッカー協会の共催で2019年にスタートした次世代アスレティックトレーナー育成プロジェクトです。ここでは7月14日からの「SOCCER MEDICAL CAMP 2024」の様子を3回に渡ってレポートします。―♦―♦―SOCCER MEDICAL CAMP 2024が7月14日（日）に開講しました。JFA夢フィールドで行われた開講式では、まず、日本サ