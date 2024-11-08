政府・与党が策定中の経済対策をめぐり、自民党の小野寺五典、国民民主党の浜口誠の両政調会長が8日、国会内で会談し、本格的な政策協議に入った。所得税がかかる年収の最低ライン「103万円の壁」への対策をめぐり、浜口氏は今年度中に先行実施できる対応の検討などを要請。小野寺氏は持ち帰り、週明け以降、税制調査会長同士の会談と並行して協議を続けることを確認した。選挙公約を発表する国民民主党の玉木雄一郎代表=2024年1