Image: Karlis Dambrans / Shutterstock.com ソフトウェアの力だけでは勝てない…？Google（グーグル）が手がけるPixelスマートフォンシリーズも、すっかり新作発表が毎年の恒例となりました。順当にいけば、来年は「Pixel 10」が登場するはず。でも、ちょっぴり心配なウワサも飛び出してきました。Tensorチップがイマイチ？すでに発売中の「Pixel 9」には、Googleが新開発したTensor G4チッ