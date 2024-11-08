「おひとりさま」高齢男性は2050年に現在の倍以上になる――。【写真】「孤独死」した父の死亡届を無断提出されたと訴える女性日本総合研究所調査部副主任の岡元真希子さんは、国立社会保障・人口問題研究所（社人研）、国勢調査、人口動態統計、出生動向基本調査などのデータを分析し、こう推計した。岡元さんによると、子がいない65歳以上の高齢男性は2024年時点で231万人だが、2050年になると倍以上の520万人になる。さら