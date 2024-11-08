◆ MLBで16年間、KBOでは4年間プレーMLBで16年間プレーした秋信守（チュ・シンス）外野手（42）が現地時間7日、韓国で引退会見を開き、正式に現役引退を発表。米国時間7日にMLB公式など複数メディアが報じた。秋信守は韓国での高校卒業後、KBOを経ずに米国へ渡り、2000年にマリナーズとマイナー契約。2005年にMLBデビューを飾り、翌2006年からインディアンス（現ガーディアンズ）に移ると、2009年から2年連続で「シーズン打率3