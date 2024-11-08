◇関東地区大学選手権▽準決勝日体大４Ｘ―３白鷗大＝延長１０回タイブレーク（８日・横浜）日体大が延長１０回サヨナラで白鷗大を下して決勝に進出。２年連続１４度目の明治神宮大会出場を決めた。ドラフトでオリックスから２位指名を受けた寺西成騎投手（４年＝星稜）が先発して８回２失点と好投。７安打を打たれながら要所を締めた。３―２の９回表に２番手の篠原颯斗投手（３年＝徳島・池田）が同点に追い