スケートボードアリサ・トゥルーインタビュー今夏のパリ五輪スケートボード・女子パークで金メダルに輝いた14歳のアリサ・トゥルー（オーストラリア）。母は日本人で、愛理沙（ありさ）の漢字名も持つ彼女の活躍に、日本からも祝福の声があがったのは記憶に新しい。９月の「X Games Chiba 2024」に合わせて来日したアリサに、五輪金メダリストとしての今を語ってもらった。９月、千葉・幕張でインタビューに応じたアリサ・ト