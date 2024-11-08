ヴェルサーチェ(VERSACE)から、2024年秋冬の新作腕時計「ヴェルサーチェ クロノ エックス(VERSACE CHRONO X)」が登場。2024年11月15日(金)より、ヴェルサーチェ銀座本店ほかにて発売される。ヴェルサーチェのアイコンを落とし込んだスイス製腕時計新作「ヴェルサーチェ クロノ エックス」は、ヴェルサーチェのアイコニックなデザインを落とし込んだスイス製クロノグラフ腕時計だ。メドゥーサやグレカ模様をデザインダイヤルの12時