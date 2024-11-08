７日、広島が来季の新外国人選手として、エレフリス・モンテロ内野手（２６＝ロッキーズ）の獲得を発表した。契約金は４０万ドル（約６０００万円）、年俸８５万ドル（１億２７５０万円）で契約合意した新助っ人は、今季メジャーで６７試合に出場、打率２割５厘、４本塁打、２８打点で、メジャー通算２０５試合に出場。通算２１本塁打を放った右打ち、１９０センチ、１０６キロの大型内野手で、今季、泣かされた得点力＆長打不