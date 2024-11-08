Liz LeeLaurie ChenRyan Woo[北京 ８日 ロイター] - 中国の謝鋒駐米大使は、米大統領選でトランプ前大統領の勝利が決まった後に米中ビジネス評議会の夕食会で演説し、関税戦争や貿易戦争に勝者はおらず、科学技術戦争や産業戦争にも勝者はいないと述べた。大使は米国企業の対中投資や中国進出を奨励。気候変動や人工知能（ＡＩ）など国際的な課題を巡る対話と協力の強化を期待していると語った。大使館のウェブサイトに講演内