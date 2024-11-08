“全身タトゥーを後悔”したとして注目を集めた女優のナナが、実際にタトゥーを消す様子を公開する。【写真】今後は見られない…ナナが後悔した“全身タトゥー”11月8日、ナナはインスタグラムを更新し、同日21時にYouTubeチャンネルでVlogを投稿するとアナウンス。併せて公開されたハイライト映像には、全身に刻んだタトゥーの除去施術の様子などが一部含まれていた。映像の字幕には、「1年という時があっという間に過ぎてしまっ