フィギュアスケートのグランプリ（ＧＰ）シリーズ第４戦、ＮＨＫ杯は８日、東京・代々木体育館でペアのショートプログラム（ＳＰ）が行われ、三浦璃来（りく）、木原龍一組（木下グループ）が７１・９０点で首位に立った。１０月のＧＰ第１戦・スケートアメリカを制した三浦、木原組は、この日、演技前半のジャンプにミスが出るなどして自己ベストを更新することはできなかったが、三浦は「ミスがあったけど、そこからリカバリー