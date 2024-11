CRAVITYが、「ROAD TO KINGDOM : ACE OF ACE」(以下「ROAD TO KINGDOM」)で最終優勝を獲得した。彼らは韓国で7日に放送されたMnet「ROAD TO KINGDOM」で、ファイナル競演まで1位をキープし、待望の優勝を果たした。ファイナル競演のエースメンバーとして登場したテヨンは、包帯を活用したソロダンスで、この日の生放送のオープニングを飾り、視聴者の注目を集めた。評価戦エースバトル最下位からスタートし、1、2、3回戦連続でチ