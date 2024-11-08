◇関東地区大学野球選手権準決勝日体大4―3白鴎大（2024年11月8日横浜）日体大が白鴎大を延長10回タイブレークの末にサヨナラ勝ちして2年連14度目の明治神宮大会切符をつかんだ。オリックスからドラフト2位指名を受けた最速153キロ右腕・寺西成騎投手（4年＝星稜）は今季最長の8回を投げて7安打2失点と好投。エースとしてチームの勝利に貢献し「相手もいいバッターがたくさんいたが、楽しく投げられた」と笑みを浮かべた