富士石油はこの日の取引終了後、２５年３月期連結業績予想について売上高を８３２４億円から８２２８億円（前期比１３．７％増）へ、営業損失を７９億円の黒字から一転２７億円の赤字（前期１６１億９９００万円の黒字）へ下方修正すると発表した。 原油価格と為替レートの想定を引き下げたため。ドバイ原油価格を下期１バレル＝７５ドル（前回予想時８０ドル）、為替レートを１ドル＝１４０ドル（同１５０円）