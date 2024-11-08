■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (7719) 東京衡機 東証スタンダード (3350) メタプラ 東証スタンダード (3808) ＯＫウェイヴ 名証ネクスト (5801) 古河電 東証プライム (3189) ＡＮＡＰ 東証スタンダード ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (269A) Ｓａｐｅｅｔ 東証グロース (3350) メタプラ