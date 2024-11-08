24時間利用可能「常備型社食サービス“Office Premium Frozen(オフィスプレミアムフローズン)”」に、寒い季節に喜ばれる温かい麺メニューが2024年11月より新たに加わりました。冷凍食品のため食品ロスもなく、電子レンジで簡単に調理ができるため、食べたい時に手軽に利用できます。 常備型社食サービスOffice Premium Frozen「温かい麺メニュー」 24時間利用可能「常備型社食サービス“Office Premium Frozen(オフィス