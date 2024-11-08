広東省、２３年の研究開発費４８０２億６２００万元広東省江門市の江門ニュートリノ実験施設で建設中の中心検出器。（10月9日撮影、江門＝新華社記者/金立旺）【新華社広州11月8日】中国広東省統計局が7日に発表した同省の2023年の研究開発費は前年比8.9％（390億7200万元、1元＝約21円）増の4802億6200万元で、安定した増加を維持した。研究開発費の対域内総生産（GDP）比率は0.1ポイント上昇の3.5％となった。研究開発の性格