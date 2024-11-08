中国学園大学・中国短期大学で行われた訓練 9日に始まる秋の全国火災予防運動を前に、岡山市北区の中国学園大学と中国短期大学が岡山市消防局と合同で対応訓練を行いました。 訓練は高知県南部を震源とする震度6強の地震が発生し、調理実習室が火事になった想定です。 大学職員がつくる自衛消防隊がピクトグラムを使って学生らを避難誘導したり、消防団員と協力して負傷者を救出したりしました。 また、はしご