左から：ジョンソン・エンド・ジョンソン メディカル カンパニー デピューシンセス事業本部 事業本部長の渡代隆介氏、九段坂病院 診療部長兼整形外科部長の大谷和之氏ジョンソン・エンド・ジョンソン メディカル カンパニー（以下、ジョンソン・エンド・ジョンソン メドテック）は、10月20日の「世界骨粗しょう症デー」に合わせ、骨粗しょう症をテーマにしたプレスセミナー「今だから知っておきたい骨粗しょう症」を10月18日に開催