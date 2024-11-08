日向坂46の副キャプテンに三期生の高橋未来虹が就任することが決定。また、12月4日(水) に『けやき坂46＆日向坂46 BEST MUSIC VIDEO COLLECTION 2015-2024』Blu-rayの発売が決定した。※高の正式表記ははしご高【写真】『けやき坂46＆日向坂46 BEST MUSIC VIDEO COLLECTION 2015-2024』Blu-ray商品画像【5点】これまで一期生・佐々木久美がキャプテンを務めていた日向坂46。今回グループ初の副キャプテンに、三期生の高橋未来虹が