◇男子ゴルフツアー三井住友VISA太平洋マスターズ第2日（2024年11月8日静岡県太平洋クラブ御殿場C＝7262ヤード、パー70）4位から出た賞金ランク2位の金谷拓実（26＝Yogibo）が5バーディー、1ボギーの66で回り、通算8アンダーの単独首位に浮上した。前回大会覇者の今平周吾（32＝ロピア）が4位から67で回り7アンダーとし、1打差の2位につけた。小西貴紀（32＝フリー）、細野勇策（21＝三共グループ）、生源寺龍憲（26