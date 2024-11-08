「フィギュアスケート・ＮＨＫ杯」（８日、国立代々木競技場第一体育館）ペアのショートプログラム（ＳＰ）が行われ、２３年世界選手権優勝の“りくりゅう”こと三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が２３年４月の国別対抗戦以来約１年７カ月ぶりとなる国内戦に登場し、７１・９０点で首位発進した。最終滑走として登場。ＳＰ曲「ＰａｉｎｔＩｔＢｌａｃｋ」に合わせ、息のあった演技で会場を沸かせた。昨季は木原の