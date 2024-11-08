JR東日本の特急列車「E257系」イメージ（写真：tarousite / PIXTA）御殿場線の90周年を記念して、JR東海とJR東日本のコラボ企画が発表されました。JR東日本の特急「草津」「四万」「あかぎ」などで使用されている「E257系」が12月、団体専用列車として御殿場線を走ります。[出発日]2024年12月8日(日)[使用車両]「E257系」（5両編成）[行程]品川駅 ― 御殿場駅 ― 品川駅（東海道本線・国府津駅・御殿場線経由）◆往路品川駅 8:00発