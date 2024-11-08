（台中中央社）国際美容協会主催の美容コンテスト「インターナショナル・ビューティー・フォーラム第72回芸術祭全国大会」が10月22日に東京で開かれ、中部・台中市の弘光科技大学から出場した陳思璇さんが「アーティスティックデザインスタイルの部」で最優秀賞・厚生労働大臣賞を受賞した。指導した呂佩芸さんは、テクニックを競う部門で学生が最高賞を受賞するのは簡単なことではないと喜んでいる。陳さんが出場した部門で