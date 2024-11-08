【モデルプレス＝2024/11/08】L’Arc〜en〜CielのHYDEが11月6日、自身のX（旧Twitter）を更新。芸人のヒロシとの2ショットを披露した。【写真】HYDE、海外で偶然遭遇した有名芸人との2ショット公開◆HYDE＆ヒロシ台湾の夜市をバックに2ショット披露この日、HYDEは「ヒロシです。が居た！」と書き出し、台湾の夜市をバックにヒロシとの2ショットを投稿した。HYDEは自身のワルドツアー「HYDE [INSIDE] LIVE 2024 WORLD TOUR」で台湾