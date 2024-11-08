11月18日はディズニーキャラクター「ミッキーマウス」のお誕生日。お誕生日に合わせ、音楽好きの「ミッキーマウス」がセレクトした楽曲を集めた特別なプレイリスト『Mickey’s Mix Tape』がSpotifyにて配信されます☆ Spotify ディズニー『Mickey’s Mix Tape』  配信開始日：2024年11月8日（金）配信サイト：Spotify（https://spoti.fi/MickeysMixTape）※視聴にはSpotifyの登録が必要です発売・販売元：ユニバー