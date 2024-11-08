ポーター(PORTER)とディガウェル(DIGAWEL)のコラボレーションによるバッグやウェアが登場。2024年11月9日(土)より、ポータースタンドなどにて発売される。ポーターとディガウェルがコラボレーションポータースタンド">ポータースタンドの10周年を記念した今回のコラボレーションでは、ショップテーマでもある「トラベル」をテーマに全11型のアイテムを展開。ヘルメットバッグやショルダーバッグ、ショッピングバッグなどのバッグに