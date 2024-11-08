テレビアニメ『戦隊大失格』2nd seasonが、CBC・TBS系にて2025年4月より毎週日曜23時30分に放送されることが決定。併せて、最新PVとティザービジュアルが解禁された。【動画】波乱と混乱に満ちたストーリーが予想されるアニメ『戦隊大失格』2nd seasonティザーPV本作は春場ねぎによる同名漫画（講談社「週刊少年マガジン」連載）をアニメ化。今春放送された1st seasonでは、怪人と大戦隊との存亡をかけた戦いが実は茶番劇であ