和歌山県田辺市の資産家男性に覚醒剤を摂取させ殺害したとして殺人罪に問われた元妻は8日、和歌山地裁で開かれた被告人質問で、男性から「覚醒剤を買ってほしい」と頼まれ、その後自身で密売人と接触したと説明した。