儀仗兵の前を歩く中国の習近平国家主席＝8日、北京の人民大会堂（共同）【北京共同】中国外務省は8日、習近平国家主席が13〜21日の日程で南米のペルーとブラジルを訪問し、APECとG20の首脳会議に出席すると発表した。来年1月のトランプ米次期大統領就任をにらみ、保護主義反対を訴えて国際会議の議論を主導する構え。新興・途上国「グローバルサウス」の結束強化を掲げ、米国の裏庭の南米で影響力拡大を図る。南米訪問に合わせ